मोरबी पुल ढहने के मामले में आरोपियों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी गुजरात की दो बार एसोसिएशन, पारित किया प्रस्ताव

Highlights अहमदाबाद स्थित ओरेवा समूह जनता के लिए फिर से खोले जाने के कुछ दिनों बाद पुल गिरने के बाद रडार पर आ गया है। जहां एक ओर भीड़भाड़ को हादसे का कारण बताया गया तो वहीं अब यह पता चला है कि मरम्मत का काम ठीक से नहीं किया गया था। मरम्मत के बाद फर्श अपने आप भारी हो गया। इसके अलावा छठ पूजा के मौके पर भी भीड़ उमड़ी।

अहमदाबाद: गुजरात में दो बार एसोसिएशनों ने फैसला किया है कि वे मोरबी पुल दुर्घटना मामले में गिरफ्तार आरोपियों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। मोरबी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता एसी प्रजापति ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन दोनों ने प्रस्ताव पारित किया है कि उनके वकील ओरेवा कंपनी के नौ आरोपियों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे।

अहमदाबाद स्थित ओरेवा समूह जनता के लिए फिर से खोले जाने के कुछ दिनों बाद पुल गिरने के बाद रडार पर आ गया है। जहां एक ओर भीड़भाड़ को हादसे का कारण बताया गया तो वहीं अब यह पता चला है कि मरम्मत का काम ठीक से नहीं किया गया था। मंगलवार को अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया कि जहां पुल के फर्श की मरम्मत की गई, वहीं केबल की मरम्मत नहीं की गई और इसलिए फर्श के दबाव में केबल टूट गई।

Gujarat | Nine accused (of Oreva co.) in #MorbiBridgeCollapse have been arrested. Morbi Bar Association & Rajkot Bar Association have decided to not take their case and represent them. Both the Bar Associations have passed this Resolution: AC Prajapati, sr adv, Morbi Bar Assn pic.twitter.com/CzZzy3OyAo