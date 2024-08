Land-For-Jobs Case: राजद प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मुश्किल, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोपपत्र दाखिल, ईडी ने आठ अन्य आरोपियों पर भी कसा शिकंजा

Highlights राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य जोन में ग्रुप-डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की।

Land-For-Jobs Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राजद प्रमुख लालू यादव और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शिकंजा कस दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दायर किया गया। मामले पर विचार के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की। मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है।

ED files supplementary charge sheet in land-for-jobs scam against ex-railway minister Lalu Prasad, his son Tejashwi Yadav and others