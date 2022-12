लालू प्रसाद का गुर्दा प्रतिरोपण का ऑपरेशन ‘सफल’, बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी किया डोनेट, तेजस्वी यादव ने दी हेल्थ अपडेट

Highlights लालू प्रसाद का गुर्दा प्रतिरोपण का ऑपरेशन ‘‘सफल’’ रहा। गुर्दे का प्रतिरोपण पांच दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में हो गया। बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ है।

सिंगापुरः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के गुर्दे का प्रतिरोपण आज सिंगापुर के अस्पताल में हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं उनके पिता लालू प्रसाद का गुर्दा प्रतिरोपण का ऑपरेशन ‘‘सफल’’ रहा।

यादव ने ट्वीट कर कहा कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थियेटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ है। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद।

बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने जानकारी दी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने बीमार पिता को गुर्दा दान करने के अपने फैसले के बारे में कहा, ‘‘यह तो सिर्फ मांस का एक छोटा सा टुकड़ा है।’’ बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की 40 वर्षीय बड़ी बहन रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं।

पिता लालू यादव को किडनी दान करने के उनके फैसले के बारे में लोगों को पता चलने के एक दिन बाद उन्होंने कई भावनात्मक ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मेरा तो मानना है की ये तो बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूं।’’

हिणी ने कहा, ‘‘पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। आप सब दुआ कीजिए की सब बेहतर तरीके से हो जाये और पापा फिर से आप सभी लोगों की आवाज बुलंद करें।’’ आचार्य ने कहा, ‘‘जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज दी। जो मेरे सबकुछ हैं, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा भी योगदान दे पाती हूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा।’’

रोहिणी ने कहा, ‘‘धरती पर भगवान माता-पिता होते हैं, इनकी पूजा सेवा करना हर बच्चे का फर्ज है।’’ उन्होंने अपने पिता की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं। इनमें एक तस्वीर उनके बचपन की है जिसमें वह अपने पिता के गोद में बैठी दिख रही हैं। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, ‘‘माता-पिता मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। आप सबकी शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है।

