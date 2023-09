लखीमपुर खीरी केस: केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आने की दी इजाजत

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा को राहत देते हुए दिल्ली आने की इजाजत दे दी है। दरअसल, कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए दिल्ली जाने और रहने की अनुमति दे दी।

गौरतलब है कि अदालत ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी या उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

Lakhimpur Kheri violence case | Supreme Court grants permission to Ashish Mishra to visit the hospital in Delhi to take care of his ailing mother and to get medical treatment for his daughter in Delhi. Supreme Court directed him not to participate in any public function or…