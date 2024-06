दिल्ली में पानी की कमी को लेकर SC हुआ सख्त, हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया ये आदेश

Highlights दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश इसके साथ कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार 137 क्यूसेक पानी छोड़े यही नहीं ये भी बोला कि पानी छोड़ने से पहले आप हरियाणा सरकार को जानकारी दें

नई दिल्ली:दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को आदेश देकर कहा कि जितना भी आपके पास अतिरिक्त पानी है, वो आप रिलीज कर दीजिए। हालांकि, इस आदेश पर हिमाचल सरकार ने 137 क्यूसेक पानी जारी करने की सहमति दे दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को भी कहा कि वजीराबाद बैराज से आप भी पानी को रिलीज करें।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़े। इसके साथ उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को भी पानी की कमी को लेकर फटकार लगाई है। बढ़ती गर्मी के कारण दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है।

Delhi Water Crisis: Supreme Court directs HP to release 137 cusecs, Haryana should not obstruct



