कुलगाम में 6 आतंकी पकड़े, छह मैगजीन, चार ग्रेनेड, पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

जम्मूः सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में छह लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मिरहमा गांव में एक तलाशी अभियान के दौरान छह मैगजीन, चार ग्रेनेड, पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है

Kulgam, J&K | Security forces bust a Jaish-e-Mohammad module with the arrest of six persons and recovery of a huge cache of arms and ammunition