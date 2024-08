Kolkata rape-murder: आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सड़क पर मुफ्त ओपीडी देंगे दिल्ली के डॉक्टर, जानें मामला

Highlights एसोसिएशन ने सरकार से उनकी याचिका स्वीकार करने और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाने का भी आग्रह किया। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने 18 अगस्त को आरोपी संजय रॉय का मनोविज्ञान परीक्षण किया।

नई दिल्ली: स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग को लेकर चल रही डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल के बीच एम्स और दिल्ली स्थित अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 19 अगस्त से स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर ओपीडी सेवाएं मुफ्त में देने की घोषणा की है।

एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि जब तक उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक निर्माण सदन (स्वास्थ्य मंत्रालय) में मुफ्त सेवाएं जारी रखी जाएंगी।

बयान में कहा गया है, "निट्रामन भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य सहित लगभग 36 विशिष्टताओं की वैकल्पिक ओपीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर उपलब्ध होंगे। हमारे अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।"

एसोसिएशन ने सरकार से उनकी याचिका स्वीकार करने और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाने का भी आग्रह किया। बयान में कहा गया है, "हम सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों और संस्थानों की सुरक्षा के लिए तत्काल केंद्रीय अध्यादेश के लिए हमारी याचिका स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं।" इस बीच कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है।

Resident doctors of AIIMS and other Delhi Hospitals will be providing free OPD services on the road in front of the Health Ministry at Nirman Bhawan from 19th August, till we are assured of adequate security in hospitals through a Central Protection Act: Resident Doctors… pic.twitter.com/F48QQSKBmQ