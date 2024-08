Kolkata doctor rape-murder case: 'नबन्ना अभियान' के तहत सचिवालय तक छात्रों का मार्च, रखी ये बड़ी मांग, 5000 पुलिसकर्मी तैनात

Highlights Kolkata doctor rape-murder case: छात्रो का आज सचिवालय के आस-पास मार्च Kolkata doctor rape-murder case: पुलिस ने इस अभियान को अवैध किया घोषित Kolkata doctor rape-murder case: दूसरी तरफ BJP और टीएमसी इसे लेकर आमने-सामने

Kolkata doctor rape-murder case: पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद मामले में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। इसके बाद मुख्य गुनहगार ने अपने आरोपों को स्वीकार किया। इस क्रम में आज यानी मंगलवार को राज्य सचिवालय यानी नबन्ना भवन के पास 'नबन्ना अभियान' मार्च होने जा रहा है, जिसमें पुरजोर तरीके से ये मांग रखी जाएगी कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दें। गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप के बाद मर्डर होने पर पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। पश्चिमबंगा छात्र समाज नामक संगठन के बैनर तले यह मार्च बुलाया गया है।

East Medinipur, West Bengal: Pingla pot artists are calling for justice in the Kolkata Doctor Rape-Murder Case through paintings and songs. People from various backgrounds, including political parties and students, are joining the movement. The artists demand justice for victims… pic.twitter.com/ATYCrzX1AN