Kolkata Doctor Rape-Murder: पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’?, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक्शन में सीबीआई, तीन अधिकारी निलंबित, देखें वीडियो

Kolkata Doctor Rape-Murder: केंद्रीय जांच ब्यूरो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट (Polygraph Test) कराने पर विचार कर रहा है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि लाई-डिटेक्टर परीक्षण इसलिए किया जाएगा, क्योंकि एजेंसी को पूछताछ के दौरान उनके कुछ जवाबों में "विसंगतियां" मिली थीं। घोष मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे थे। अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर एक 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वह अपनी 36 घंटे की कठिन शिफ्ट के बीच आराम करने के लिए कमरे में चली गई थी। कोलकाता पुलिस ने संजॉय रॉय नाम के एक नागरिक स्वयंसेवक को इस जघन्य हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, क्योंकि उसके ब्लूटूथ हेडफ़ोन शव के पास पाए गए थे।

The troubles for former R.G. Kar Medical College and Hospital principal Sandip Ghosh are mounting



'He Sold Unclaimed Dead Bodies...': Former Deputy Superintendent Makes Big Claims Against Ex-RG Kar Principal



