"खालिस्तानियों ने महिलाओं का रेप किया....", कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पंजाब में मिलटन्सी दौर को किया याद

मोहाली: कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने उस समय की याद दिलाई जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था और कैसे के.पी.एस. गिल के कुशल नेतृत्व में पंजाब पुलिस में बदलाव किया गया था, जो खालिस्तानियों से पहले से ही नाराज आम पंजाबी की क्रूर मानसिकता को समझने में सक्षम थे।

मोहाली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) में केपीएस गिल मेमोरियल लेक्चर देते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा, "वे (खालिस्तानी) घरों में चले जाते थे। वे वहां महिलाओं से उनके लिए खाना बनवाते थे, उनके लिए बिस्तर बिछाते थे और फिर वे उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करते थे। यह एक ऐसी बात थी जो पूरे पंजाब में जंगल की आग की तरह फैल गई। फिर उन्होंने एक और काम किया। जब भी कोई पुलिस कर्मी या उसकी पत्नी शहर में खरीदारी करने जाती थी, तो उन्हें गोली मार दी जाती थी। इससे पुलिस को और अधिक साहस मिला और पंजाबियों की मानसिकता को जानते हुए, गिल ने उस पर काम किया और अंततः बल (पंजाब पुलिस) को उस बिंदु पर ले आए जहां आतंकवाद को हराया गया।''

पंजाब के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के नेतृत्व की सराहना करते हुए, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने याद करते हुए कहा, "वह समय था, आपमें से अधिकांश को याद नहीं है, जब आपके सभी पुलिस स्टेशन सूर्यास्त के समय बंद हो जाते थे। मुझे याद है कि एक बार मैं बटाला (गुरदासपुर जिले में) से आ रहा था। कोई भी सड़कों पर नहीं था और बटाला से अमृतसर तक, मुझे सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। हम रुक गए। मेरे साथ एक सहकर्मी था जो डिप्टी कमिश्नर से बात करना चाहता था। हम उनके घर पर रुके, लेकिन डिप्टी कमिश्नर का संतरी गेट नहीं खुला। तो डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि दरवाजे पर कोई है। तो उन्होंने उसी वक्त केबल वाला टेलीफोन थमा दिया और मुझे बात करने को कहा। डिप्टी कमिश्नर से बात की गई। उन्होंने माफी मांगी। और कहा, 'मुझे खेद है सर, लेकिन सूर्यास्त के बाद, हम गेट नहीं खोलते हैं। अब वह डर (उग्रवादियों का) था।"

उन्होंने आगे कहा, "उस समय, पंजाब पुलिस वही हुआ करती थी जो पुरानी पुलिस बल हुआ करती थी। जैसे। वे कानून और व्यवस्था बनाए रख रहे थे और यातायात को निर्देशित कर रहे थे। किसी ने भी वास्तव में उस समय के आतंकवाद का सामना नहीं किया था। और तभी स्थिति वैसी ही विकसित हुई जैसी कि हुई थी। भारत सरकार ने गिल को यहां तैनात किया, और उनके सामने इस बल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने, इसे फिर से हथियारबंद करने और फिर से प्रशिक्षित करने का कठिन काम था। लेकिन उनका नेतृत्व ही मायने रखता था। उन्होंने नाइट डोमिनेशन शुरू किया। जहां जाने में डर था, वहां उन्होंने फोर्स को गांव में घुमाया। वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। बाहरी घेरा सेना के पास था और आख़िरकार, आतंकवादियों ने गलतियाँ कीं।"

IMP speech on #KPSGill! Make it viral!

1) During Indo-China war three mil brigades collapsed & civilian administration abandoned Tezpur. But a young SP Gill stayed to fight.

2) How #Khalistanis rαped Sikh women.

3) Wouldve been a honor for @capt_amarinder to serve under KPS Gill. https://t.co/D3zKvZZJHMpic.twitter.com/iyHgpHByL3