Kerala Local Body Elections 2025: केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज, वोटिंग के लिए पहुंच रहे लोग
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 11, 2025 09:45 IST2025-12-11T09:45:20+5:302025-12-11T09:45:46+5:30
Kerala Local Body Elections 2025: केरल स्थानीय निकाय चुनाव 2025 दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर 2025 को होंगे। मतगणना 13 दिसंबर 2025 को होगी।
Kerala Local Body Elections 2025: केरल के सात जिलों में महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बृहस्पतिवार सुबह शुरू हो गया। त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के 18,274 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया, जिसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान शाम छह बजे खत्म होगा।
स्थानीय निकाय चुनाव को कई चुनाव विश्लेषक अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहे हैं। दूसरे चरण में 1.53 करोड़ से अधिक मतदाता ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों सहित 604 स्थानीय निकायों के 12,931 वार्ड में प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में कुल 38,994 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
राज्य के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में पहले चरण का मतदान नौ दिसंबर को लगभग 70 प्रतिशत मतदान के साथ संपन्न हुआ। दोनों चरणों के मतदान के परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।