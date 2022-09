शिवगिरि मठ पहुंचे राहुल गांधी, समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

Highlights तिरुवनंतपुरम में प्रख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवगिरि मठ गए। हिंदुत्व में सबसे पहले ‘ओम शांति’ शब्द सिखाया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के केरल दौरे के तीसरे दिन हल्की बारिश हुई थी और अच्छी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था।

तिरुवनंतपुरमः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नवायीकुलम के शिवगिरि मठ का दौराकर श्री नारायण गुरु की समाधि पर मत्था टेका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत बुधवार को केरल दौरे के चौथे दिन की शुरुआत करने से पहले तिरुवनंतपुरम में प्रख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवगिरि मठ गए।

शिवगिरि मठ में राहुल ने संन्यासियों से मुलाकात की और संत श्री नारायण गुरु के आगे शीश नवाया। यात्रा सुबह साढ़े सात बजे नवैकुलम जंक्शन से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम जिले में तीन दिन गुजारने के बाद कांग्रेस नेता बुधवार को यात्रा के तहत कोल्लम जिले में पहुंचेंगे।

