दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लगाए गए, केजरीवाल सरकार का केंद्र पर बड़ा आरोप

Highlights दिल्ली में 11 जुलाई से वन महोत्सव चल रहा है आज वन महोत्सव का समापन था समापन समारोह में जबरदस्ती पीएम मोदी का पोस्टर लगाने का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यलय के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती दखल दिया और मंच पर कब्जा कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी। आप का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटाने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी।

इस घटना के संबंध में आम आदमी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया, "दिल्ली सरकार के वन महोत्सव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शामिल होना था लेकिन प्रधानमंत्री कार्यलय के आदेश पर पुलिस ने मंच पर कब्ज़ा कर ज़बरदस्ती मोदी जी की तस्वीर लगा दी और हटाने पर गिरफ़्तारी की धमकी दी। मोदी जी दिल्ली सरकार के कायर्क्रम में अपनी तस्वीर लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं?"

इस बारे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा, "हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया। इसलिए मुख्यमंत्री और मैं दोनों नहीं जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी आयोजन में शनिवार रात पुलिस भेजी गई। यह पुलिस प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भेजी गई है। पुलिस ने स्टेज कब्जे में लिया और कार्यक्रम के बैनर की जगह पीएम मोदी की फोटो वाला बैनर लगाया और कहा कि इसको हटाया तो कार्रवाई होगी।"

Shameful politicisation of Delhi govt.'s massive tree plantation event by PMO



➡️Police personnel sent by PMO to hijack the stage



➡️Video for awareness for children replaced by a banner with PM's photo



What is Delhi govt.'s tree plantation event to do with PM?



—@AapKaGopalRaipic.twitter.com/QKeQiBEa7N