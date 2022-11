"हिन्दू शब्द का अर्थ गंदा है.." वाले बयान पर अड़े कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष सतीश जारकीहोली, कहा- मुझे गलत साबित करें

बेलगावी: कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली अपने 'हिन्दू कहां से आया?' वाले विवादित बयान पर अडिग हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि मैं गलत हूं तो साबित कीजिए। उन्होंने कहा अगर मैं गलत साबित हो जाता हूं तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा।

सतीश जारकीहोली ने सोमवार को एक सभा में यह कहा था कि 'हिन्दू' शब्द कहाँ से आया है? यह फारस से आया है...तो भारत के साथ इसका क्या संबंध है? तुम्हारा 'हिन्दू' कैसा है? व्हाट्सएप, विकिपीडिया पर चेक करें, ये शब्द आपका नहीं है। आप इसे एक आसन पर क्यों रखना चाहते हैं?... इसका अर्थ गंदा है।

Belagavi | "Let everyone prove I’m wrong. If I am wrong, I’ll resign as MLA and not just apologise for my statement," said Satish Jarkiholi, Karnataka Pradesh Congress Committee working president https://t.co/Cfq17AjP5Ypic.twitter.com/Jykp16gG7p