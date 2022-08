कर्नाटक: ईसाई मिशनरी स्कूल में पहले कुछ छात्रों से उतरवाई गई राखी, फिर कचरे में फेंकने के लिए किया गया मजबूर

Highlights कर्नाटक के ईसाई मिशनरी स्कूल में राखी उतरवाने और कचरे में फेंकवाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर कुछ हिंदू कार्यकर्ता और अभिभावकों ने जमकर हंगामा भी किया है। घटना के बाद प्रिंसिपल ने सफाई दी और कहा वे इसका स्वागत करते है।

बैंगलुरु:कर्नाटक के मेंगलुरु में एक ईसाई मिशनरी स्कूल में कुछ छात्रों को रक्षाबंधन की राखियों को कथित तौर पर उतारने और उन्हें कूड़ेदान में फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया थ।

विवाद इतना बढ़ गया था कि मामले में पुलिस को दखल देनी पड़ी थी। एक तरफ जहां अभिभावकों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रिंसिपल का भी बयान सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, मेंगलुरु में एक ईसाई मिशनरी स्कूल में कुछ छात्रों द्वारा पहने गए राखी को कथित तौर पर उतारवाया गया था और उसे कचरे में फेंकवाया गया था। बताया जा रहा है कि बच्चों को इसके लिए मजबूर किया गया था।

Mangaluru, Karnataka | Parents hold protest at Infant Merry English school after teachers remove rakhi from hands of students



We conducted a meeting of all staff. Those who did the mistake have apologized & issue has been resolved: Father Santosh Lobo, Convenor of the school pic.twitter.com/JAE4OUxcq2