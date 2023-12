कर्नाटक सरकार के मंत्री ‘50 से 60 विधायकों’ के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा-ईमानदारी और वफादारी नहीं बची

Highlights जल्द कर्नाटक सरकार गिर सकती है! कुछ भी हो सकता है। एचडी कुमारस्वामी ने हासन में कहा कि किसी में भी ईमानदारी और वफादारी नहीं बची है। वर्तमान में भाजपा के नेताओं के साथ ‘‘बातचीत’’ कर रहे हैं।

Karnataka Politics News: जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। एक (कांग्रेस) मंत्री 50-60 कांग्रेस विधायकों के समर्थन के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जल्द कर्नाटक सरकार गिर सकती है! कुछ भी हो सकता है।

A (Congress) minister may join the BJP with the support of 50-60 Congress MLAs. Karnataka government might fall soon. Anything can happen. No one has any honesty and loyalty left in them," said JD(S) leader and former CM HD Kumaraswamy in Hassan yesterday. pic.twitter.com/iab3ykTQP7