Karnataka: पुलिस अधिकारी ने डिप्टी एसपी कार्यालय के रेस्टरूम में महिला शिकायतकर्ता से छेड़छाड़ की; वायरल VIDEO से मचा आक्रोश

Viral VIDEO: मधुगिरी डिवीजन के डिप्टी पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसी) रामचंद्रप्पा के खिलाफ कथित यौन दुराचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला शिकायतकर्ता के साथ अनुचित व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स कन्नड़ वेबसाइट के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर तब हुई जब पावागड़ा की एक महिला भूमि विवाद के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए डीवाईएसी के कार्यालय आई।

रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर महिला को कार्यालय के रेस्टरूम के पास फुसलाया, जहाँ यह दुर्व्यवहार हुआ। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही है। इस घटना की तीखी आलोचना हुई है क्योंकि यह गृह मंत्री डॉ. परमेश्वर के गृह जिले तुमकुरु में हुई। आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिनका काम नागरिकों की रक्षा करना है, इस तरह के अनुचित व्यवहार में लिप्त हैं। डीएसपी के यौन संबंध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी लापता हो गया।

WATCH | A woman went to Madhugiri DYSP Ramachandrappa's office in Pavagada, #Karnataka, to file a land dispute complaint.



Allegedly, the DYSP took her to his restroom & sexually assaulted her, claiming to help with the dispute. A video of the incident was recorded.



This issue…