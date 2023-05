कर्नाटकः शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी नेताओं को आमंत्रित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजा जा सकता है न्योता

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2023 10:39 AM

सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने के हाईकमान के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके के भाई डीके सुरेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैं पूरी तरह से खुश हूं।

