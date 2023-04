karnataka: मैं उस दिन सीएम बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा, जिस दिन..., सीटी रवि ने केएस ईश्वरप्पा के बयान पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Highlights सीटी रवि ने केएस ईश्वरप्पा द्वारा उनको सीएम पद का दावेदार बताने पर कहा कि ऐसा कुछ ही लोग कह रहे हैं। सीटी रवि ने कहा कि जिस दिन पूरे राज्य में लोग ऐसा कहेंगे, उस दिन मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वहीं अपने बयान पर ईश्वरप्पा ने सफाई देते हुए कहा कि सीटी रवि अच्छे नेता हैं, लेकिन सीएम घोषित करने का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक चुनाव के बीच भाजपा नेताओं के बयानों ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। भाजपा कर्नाटक इकाई के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा मंगलवार को अपने दो बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहे। शिवमोग्गा में वीरशैव-लिंगायत बैठक में धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। वहीं एक अन्य बयान में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि सीटी रवि में सीएम बनने की सभी काबिलियत हैं।

अब इस बीच सीटी रवि ने केएस ईश्वरप्पा के दोनों बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं ईश्वरप्पा ने भी सीटी रवि को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा कि सीटी रवि अच्छे नेता हैं, लेकिन सीएम घोषित करने का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चिक्कमगलुरु में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वे भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं।

There are many patriots among Muslims who vote for BJP. But some of them who support Pakistan and have divisive ideology vote for Congress and Janata Dal. We don't want the votes of those who have a Pakistani mindset. People who are like Abdul Kalam and Shishunala Sharifa vote… pic.twitter.com/ZGnV5Enta9