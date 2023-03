कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: चुनाव नहीं लड़ेंगे येदियुरप्पा, कांग्रेस पर साधा निशाना, जानें क्या कहा

Highlights कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए 40 प्रतिशत कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है, मतदाता इन बातों से दूर रहेंगे।

बेंगलुरु: कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा कि हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में वापस आएंगे। कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए 40 प्रतिशत कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है, मतदाता इन बातों से दूर रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मैं पहले ही 80 साल की उम्र पार कर चुका हूं। भले ही मैं 80 साल से अधिक हो गया हूं, मैं इस बार ही नहीं बल्कि अगली बार भी राज्य में घूमूंगा। हम देखेंगे कि न केवल इस बार बल्कि अगली बार भी हमें बहुमत मिलेगा।"

