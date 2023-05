कर्नाटक: महज 16 वोट से भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस को दे दी पटखनी, जानिए कौन सी थी सीट

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2023 11:36 AM

कर्नाटक की जयानगर विधानसभी सीट पर भाजपा प्रत्याशी सीके राममूर्ति ने कांग्रेस प्रत्याशी को सौम्या रेड्डी को महज 16 वोटों से हरा दिया है।

