Karnataka Bandh News: कन्नड़ समर्थक संगठनों और किसान संघ के नेता शांताकुमार ने सीएम सिद्धारमैया से की मुलाकात, बंद से जन-जीवन प्रभावित

Highlights राज्यव्यापी कर्नाटक बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कन्नड़ कार्यकर्ता वतल नागराज को पुलिस ने हिरासत में लिया। कावेरी जल मुद्दे को लेकर बेंगलुरु में ऑटो रैली निकाली गई।

Karnataka Bandh News: तमिलनाडु को जल देने के विरोध में ‘कन्नड़ ओक्कूटा’ की ओर से शुक्रवार को आहूत कर्नाटक बंद को बेंगलुरु और राज्य के दक्षिणी इलाकों के लोगों का पूरा समर्थन मिला। बंद से जन-जीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बेंगलुरु शहर, मांड्या, मैसुरु, चामराजनगर, रामनगर और हसन जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

तमिलनाडु को कावेरी जल दिए जाने के विरोध में आज विभिन्न कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी कर्नाटक बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कर्नाटक बंद को लेकर शहर में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। बंद के विरोध प्रदर्शन के दौरान कन्नड़ कार्यकर्ता वतल नागराज को पुलिस ने हिरासत में लिया।

कावेरी जल मुद्दे को लेकर बेंगलुरु में ऑटो रैली निकाली गई। पुलिस ने 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। सीआरपी और राज्य पुलिस को शहर के प्रमुख इलाकों में भारी मात्रा में तैनात किया गया था। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण है. लोगों ने सहयोग किया और सभी को पूरी सुरक्षा दी गयी है।

हमने बंद का आह्वान न करने का अनुरोध किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई सहमति नहीं मिली है। कन्नड़ समर्थक संगठनों और किसान संघ के नेता कुरुबुर शांताकुमार ने सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की और कर्नाटक में कम बारिश को देखते हुए समाधान मांगा।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मांग की कि राज्य सरकार तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में बंद के दौरान हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा करे। सरकार को कन्नड़ भावनाओं का दमन नहीं करना चाहिए। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने कावेरी मुद्दे पर मीडिया से बात की।

सूर्या ने कहा, ’’कर्नाटक सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने में विफल रही है। यह एक बहुत ही गंभीर वास्तविकता है जिसे प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अगर कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिया जाएगा तो बेंगलुरु के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा।’’

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी जारी करने से राज्य की पेयजल जरूरतों से गंभीर समझौता होगा। सूर्या ने आगे कहा कि इस साल राज्य में बारिश में 60 प्रतिशत की कमी हुई है। कर्नाटक को लगभग 106 टीएमसी पानी की जरूरत है लेकिन उसके पास केवल 50 टीएमसी पानी है।

कावेरी बेसिन के 34 तालुकों में से 32 को गंभीर सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। किसानों के पास अपनी खड़ी फसल के लिए पानी नहीं है। विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हुबली, कोप्पल, मांड्या और दावणगेरे में विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म बिरादरी ने कन्नड़ समर्थक संगठनों और बंद को समर्थन दिया। लेकिन कलबुर्गी और बल्लारी पर बंद का कोई असर नहीं पड़ा।

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बंद और कावेरी जल विवाद के कारण यात्रियों को होसुर के पास सीमा पर बसें बदलने के लिए कहा गया था। बंद के कारण उड़ानें भी रद्द हो गईं. मैसूरु और चामराजनगर में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की सेवाएं प्रभावित हुईं।

