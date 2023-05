कर्नाटक विधानसभा चुनाव: इस बार किंग मेकर नहीं बन पाएंगे कुमारस्वामी, कहा- मेरी एक छोटी पार्टी है, मेरी कोई मांग नहीं

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 13, 2023 11:43 AM

साल 2018 में हुए चुनावों में जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में दिखी थी। सबसे कम सीटें होने के बाद भी एच.डी कुमारस्वामी को कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हालांकि इस बार मामला अलग है। कांग्रेस अपने दम पर बहुमत लाती दिख रही है और कुमारस्वामी की अहमियत पहले की तरह नहीं है।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी कुमारस्वामी

