Karnataka Assembly Elections 2023: सिद्धारमैया ने कर्नाटक की बर्बादी का ठीकरा फोड़ा लिंगायत समुदाय से बने मुख्यमंत्रियों पर, भाजपा हमलावर

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच में सत्ता के लिए हो रही लड़ाई लिंगायत समुदाय को लेकर फंसती जा रही है। सूबे में 17 फीसदी जनाधार वाले लिंगायत समुदाय को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस अपने-अपने दावे लेकर आमने-सामने हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा कथित तौर पर कर्नाटक की बर्बादी का ठीकरा लिंगायत समुदाय से बने भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर फोड़ा गया है और उन्हें सूबे की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

सिद्धारमैया ने चुनावी प्रचार के दौरान एक रोडशो के दौरान प्रदेश की बदहाली के लिए लिंगयात समुदाय के मुख्यमंत्रियों को दोषी ठहराया है, जिसे लेकर कर्नाटक भाजपा ने बेहद आक्रामक तरीके से उन्हें घेरा है। कर्नाटक भाजपा ने सिद्धारमैया के लिंगायत समुदाय के मुख्यमंत्रियों के बारे में कहे उस वीडियो बयान को अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए कहा, "कर्नाटक के वीरशैव लिंगायतों को विभाजित करने के अपने कुटिल मंसूबों के विफल होने के बाद सिद्धारमैया अब उन्हें 'भ्रष्ट' और 'विध्वंसक' बताकर पूरे समुदाय को गाली दे रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस बताए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरु बसवन्ना के अनुयायियों से इस हद तक नफरत?"

After his sinister designs of dividing the Veerashaiva Lingayats failed, @siddaramaiah abuses the community by referring to them as 'corrupt' and 'destroyers' of Karnataka.



Why does @INCKarnataka hate the followers of Guru Basavanna to this extent ?#LingayatVirodhiCongresspic.twitter.com/Q5lqC2DTT4