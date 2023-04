Karnataka Assembly Elections 2023: भाजपा ने खड़गे-बोम्मई की तस्वीर को बनाया 'घमंड बनाम सादगी' की लड़ाई, हिमंता से लेकर रिजिजू तक हुए हमलावर

Highlights भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे-बसवराज बोम्मई की तस्वीर को बनाया 'घमंड बनाम सादगी' का मुद्दा भाजपा के अनुसार तस्वीर में खड़गे द्वारा प्रदर्शित की गई मुद्रा से दंभ की झलक मिल रही है इस तस्वीर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हमला किया है

बेंगलुरु:कांग्रेस और भाजपा के बीच कर्नाटक में चल रही सत्ता की जंग में उस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया, जब सत्ताधारी भाजपा ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की एक साझा तस्वीर को 'घमंड बनाम सादगी' का मुद्दा बना दिया। दरअसल एक फोटो को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और आरोप लगा रही है कि बेहद सौम्य, सरल और बेहतरीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपमान किया है।

बताया जा रहा है कि भाजपा जिस तस्वीर को मुद्दा बना रही है वो हाल ही में बेंगलुरु में एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान ली गई है। भाजपा जिस प्रकार से तस्वीर में दोनों नेताओं के मुद्रा का वर्णन कर रही है, उसके अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बोम्मई के अभिवादन को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे उनका दंभ प्रदर्शित हो रहा है।

इस तस्वीर को लेकर हमले की शुरूआत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की। सीएम सरमा ने अपने ट्विटर हैंडले से तस्वीर को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, "बसवराज बोम्मई को प्रणाम है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद अत्यधिक विनम्रता और सादगी का प्रदर्शन। 'अहंकार बनाम सरलता'"

