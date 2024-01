Karanpur Assembly seat by-election: भाजपा सरकार के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह 11283 वोट से हारे, कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह जीते, सीएम भजनलाल को बड़ा झटका

Highlights सीएम भजनलाल शर्मा को बड़ा झटका है कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। श्रीगंगानगर के डॉ. भीमराव आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में हुई।

Karanpur Assembly seat by-election: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी करणपुर विधानसभा सीट चुनाव में अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी रुपिंदर सिंह कूनर से हार गए। सीएम भजनलाल शर्मा को बड़ा झटका है

#WATCH | On Congress winning Karanpur Assembly constituency in Rajasthan, former CM and senior party leader Ashok Gehlot says, "...This election has given several messages...The arrogance of BJP and the manner in which they have abandoned morality...it is like a slap by the… pic.twitter.com/airwcnEwBP