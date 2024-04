पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल ने कसा तंज, पहले चरण के चुनाव को लेकर कहा ये, देखें वीडियो

Highlights राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। सिब्बल ने पूछा कि मोहन भागवत चुप क्यों है?

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के बीच तमाम राजनेता विरोधी नेताओं व राजनीतिक पार्टियों पर हमलावर हैं। इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने जो भाषण दिया, उससे लग रहा है कि पहले चरण का चुनाव उनके पक्ष में नहीं रहा है।

#WATCH | Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "Recently, PM Modi gave a speech, it seems that the first phase of elections have not been in their favour. After that speech, I feel that a lot of people would be disappointed...Which indicates that minorities living here are intruders.… pic.twitter.com/3ppWPdpSsj — ANI (@ANI) April 22, 2024

उन्होंने आगे कहा, "उस भाषण के बाद मुझे लगता है कि बहुत से लोग निराश होंगे...जो दर्शाता है कि यहां रहने वाले अल्पसंख्यक घुसपैठिये हैं। यह कैसी राजनीति और संस्कृति है? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते।"

#WATCH | Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "Nafrat ke ghode ka dulha bann kar aap kabhi Hindustan ko barkarar nahin rakh sakte. We respect the post of Prime Minister and the person holding that post but when the PM is not worthy of respect, the intellectuals in the country should… pic.twitter.com/ZKAwuYmSBJ — ANI (@ANI) April 22, 2024

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 और 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने कहा, "हम प्रधानमंत्री पद और उस पद पर आसीन व्यक्ति का सम्मान करते हैं लेकिन जब प्रधानमंत्री सम्मान के लायक नहीं हो तो देश के बुद्धिजीवियों को आवाज उठानी चाहिए। मोहन भागवत चुप हैं। वह चुप क्यों है?"

#WATCH | Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "You (PM Modi) are giving a speech that the Congress will give the properties of the women to infiltrators and terrorists...Politics has stooped down to such a level and it has not happened in history and I do not want it to happen. I… pic.twitter.com/QkJ3SoPQCB — ANI (@ANI) April 22, 2024

सिब्बल ने ये भी कहा, "आप (पीएम मोदी) भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं की संपत्ति घुसपैठियों और आतंकवादियों को दे देगी...राजनीति इस स्तर तक गिर गई है और इतिहास में ऐसा नहीं हुआ और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो।' मैं चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूं कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको (चुनाव आयोग) इसकी निंदा करनी चाहिए और पीएम मोदी को नोटिस देना चाहिए।"

Web Title: Kapil Sibal slams PM Narendra Modi regarding first phase of loksabha election 2024