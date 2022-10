केंद्र पर हमलावर हुए कपिल सिब्बल, ट्वीट कर कहा- ये सरकार जो कुछ करती है उसपर अब कोई आश्चर्य नहीं

Highlights राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये सरकार जो करती है उसपर अब उन्हें आश्चर्य नहीं होता। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गयी थी।

नई दिल्ली: बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को छूट देने के अपने फैसले का बचाव करते हुए सोमवार को भाजपा नीत गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। इस हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा था कि दोषियों को छूट दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल पूरे कर लिए थे और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था। वहीं, अब विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रहा है।

इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये सरकार जो करती है उसपर अब उन्हें आश्चर्य नहीं होता। उन्होंने लिखा, "डीवाई चंद्रचूड़ अगले सीजेआई। ये सरकार जो करती है उस पर अब कोई आश्चर्य नहीं: बलात्कारियों-हत्यारों को छूट देना। अदालत जो करती है उससे अब कोई आश्चर्य नहीं: शनिवार को विशेष सुनवाई में बरी रहता है। चंद्रचूड़ के सत्ता में आने पर क्या कोई नया सवेरा होगा?"

D Y Chandrachud

Next CJI



Not surprised any more at what this government does : Granting remission to rapists-murderers



Not surprised any more by what the court does : Stays acquittal in a special hearing on a Saturday



Will there be a new dawn when Chandrachud J takes over ?