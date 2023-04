अमित शाह के 'भाजपा के शासन में दंगे नहीं होते' वाले बयान पर हमलावर हुए कपिल सिब्बल, NCRB का डेटा किया साझा

Highlights कपिल सिब्बल ने इसे भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा एक और जुमला करार दिया। अमित शाह ने कहा था कि हमारे शासन में दंगे नहीं होते। सिब्बल ने ट्वीट कर साझा किए एनसीआरबी आंकड़े

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में "भाजपा के शासन में दंगे नहीं होते हैं" टिप्पणी पर उनकी आलोचना की और इसे भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा एक और जुमला करार दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह टिप्पणी बिहार के हिसुआ में अपनी यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए की, जहां उन्होंने लोगों से 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा सरकार बनाने का आग्रह किया और वादा किया कि नई सरकार दंगाइयों को उल्टा लटका देगी।

शाह ने कहा था, "सासाराम और बिहारशरीफ में दंगाइयों की खुली छूट है। 2024 के चुनावों में पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत दें और 2025 के राज्य चुनावों में भाजपा की सरकार चुनें। दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। हमारे शासन में दंगे नहीं होते।"

हालांकि, गृह मंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए सिब्बल ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का हवाला देते हुए ट्विटर पर डेटा साझा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जो भाजपा शासित राज्य हैं।

Amit shah :

"Riots don’t take place under our rule"



Yet another jumla



5415 communal riots reported between 2014-2020 ( NCRB data )



2019 alone - 25 communal riots

UP(9) Maharashtra(4) MP(2)



Communal violence:

Haryana(2021) highest cases

Gujarat Madhya Pradesh (April(2022)