भाजपा नेता खुशबू सुंदर की कपिल सिब्बल ने की आलोचना, फिल्म 'द केरल स्टोरी' से जुड़ा है मामला

Highlights सिब्बल ने खुशबू पर राजनीति करने और 'नफरत फैलाने वाली' चीज का समर्थन करने का आरोप लगाया है। खुशबू ने एक दिन पहले फिल्म का समर्थन करते हुए कहा था कि जो लोग फिल्म पर प्रतिबंध के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज डरा रही है। 'द केरल स्टोरी' विपुल अमृतशाह द्वारा निर्मित और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित है।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता खुशबू सुंदर के उस बयान के लिए मंगलवार को उनकी आलोचना की जिसमें अभिनेत्री ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' का समर्थन किया है। सिब्बल ने खुशबू पर राजनीति करने और 'नफरत फैलाने वाली' चीज का समर्थन करने का आरोप लगाया है।

खुशबू ने एक दिन पहले फिल्म का समर्थन करते हुए कहा था कि जो लोग फिल्म पर प्रतिबंध के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज डरा रही है।

उन्होंने 'द केरल स्टोरी ए मस्ट वॉच' हैशटैग के साथ ट्वीट किया, "लोगों को तय करने दें कि वे क्या देखना चाहते हैं। आप दूसरों के लिए फैसला नहीं कर सकते। तमिलनाडु सरकार ने शो रद्द करने की बड़ी कमजोर वजहें बताई हैं। लोगों को यह पता चलने देने के लिए आपका धन्यवाद कि यह फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए।"

BJP’s Khushbu Sundar on Kerala Files :

“Let people decide what they want to watch. You cannot decide for others”



Then why protest against :



Aamir Khan’s “PK”

Shah Rukh Khan’s “Pathaan”

Screening of “Bajirao Mastani”



Your politics :

Support that which fuels hatred !