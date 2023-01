कंझावला हिट एंड ड्रैग केस: सुल्तानपुरी का दौरा कर रही 5 फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी

Highlights राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पांच फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम मामले की जांच के लिए सुल्तानपुरी का दौरा कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला मामले में शुरूआती पीसीआर कॉल पर कार्रवाई में देरी के कारणों पर दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अदालत ने मामले में छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध करने वाले अभियोजन पक्ष के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

नई दिल्ली: गुजरात के गांधीनगर के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पांच फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम मामले की जांच के लिए हरेंद्र के सिंह, डीसीपी, बाहरी जिले के अनुरोध पर सुल्तानपुरी का दौरा कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला मामले में शुरूआती पीसीआर कॉल पर कार्रवाई में देरी के कारणों पर दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अदालत ने मामले में छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध करने वाले अभियोजन पक्ष के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

Kanjhawala hit & drag case | A team of five forensic experts from National Forensic Science University, Gandhinagar, Gujarat is visiting Sultanpuri on the request of Harendra K Singh, DCP, Outer District to investigate the case: Delhi Police