तमिलनाडुः छात्रा की मौत पर हुई हिंसा मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष दल बनाने का निर्देश दिया, नए सिरे से होगा पोस्टमार्टम

Highlights हिंसा में शीर्ष अधिकारियों समेत 52 पुलिसकर्मी घायल हो गए छात्रा की मौत से पहले उसके शरीर पर चोट के निशान थे अदालत ने मामले में नए सिरे से पोस्टमार्टम का आदेश दिया है।

कल्लाकुरिचिः मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को कल्लाकुरिची छात्रा की मौत पर रविवार हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए विशेष दल बनाने का निर्देश दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन सतीश ने सोमवार सरकार से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान जल्द करने और इसके लिए विशेष दल बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले में नए सिरे से पोस्टमार्टम का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिचि में रविवार एक छात्रा की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए रविवार को कई वाहनों में आग लगा दी और पथराव किया। उन्होंने लड़की के स्कूल में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं और निषेधाज्ञा लगा दी गयी। आसपास के इलाकों से पुलिस बल पहुंचने के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे।

Madras High Court Justice N Sathish Kumar directs Tamil Nadu government to form special teams to identify those who indulged in violence yesterday over the Kallakurichi girl student's death.



Court orders a fresh autopsy in the case.