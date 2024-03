भाजपा में शामिल होंगे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, पार्टी तय करेगी किस सीट से लड़ूंगा चनाव

Highlights West Begal: अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाईकोर्ट से इस्तीफे के बाद कह दी ये बात West Begal: जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा भाजपा ही टीएमसी से लड़ सकती है West Begal: इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि वो 7 मार्च को भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं

कोलकाता:पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के जस्टिस पद से इस्तीफा देने के साथ अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि भाजपा ही अकेली पार्टी है, तो टीएमसी से राजनीतिक रूप से लड़ाई कर सकती है। पूर्व न्यायाधिश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा में शामिल होने और लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा, "यह हाई कमान (लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं) द्वारा तय किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वो शायद सात मार्च को भाजपा में शामिल हो सकते हैं।"

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Former Calcutta High Court judge Justice Abhijit Gangopadhyay says, "Maybe on 7th (March) in the afternoon. There is a tentative program, when I will join BJP." pic.twitter.com/IoMosl7PVJ