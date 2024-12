जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंटः गत चैंपियन भारत ने लगाया जीत का चौका?, 4 मैच, 12 अंक और 38 गोल, 3 नवंबर को सेमीफाइनल में मलेशिया से टक्कर

Highlights अर्शदीप ने नौवें, 44वें और 60वें मिनट में गोल किए। अरायजीत सिंह हुंडल (तीसरे और 37वें मिनट) ने दो गोल किए। भारत के चार जीत से 12 अंक हैं।

Junior Asia Cup Hockey Tournament: गत चैंपियन भारत ने जीत का चौका लगा दिया और 4 मैच में 12 अंक के लेकर पहले पायदान पर है। भारतीय टीम अभी तक 38 गोल कर चुकी है। पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी गत चैंपियन भारतीय टीम ने रविवार को यहां अर्शदीप सिंह की हैट्रिक की बदौलत पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। अर्शदीप ने नौवें, 44वें और 60वें मिनट में गोल किए जबकि अरायजीत सिंह हुंडल (तीसरे और 37वें मिनट) ने दो गोल किए।

PR Sreejesh, the God of Modern Hockey and current coach of the Men's Junior Hockey Team is focused on shaping a squad ready for the men's Junior World Cup. With a strong emphasis on playing without pressure, his goal is to lead the team to victory in the Asia Cup and beyond! 🏑🇮🇳… pic.twitter.com/S8zF3R0otu