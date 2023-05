पीएम मोदी से जब बोले जो बाइडन- 'मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए', बताई अपनी ये अजीबोगरीब मुश्किल

By विनीत कुमार | Published: May 21, 2023 10:13 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जापान दौरे पर हैं। इस दौरे में क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेना चाहिए।

पीएम मोदी से जो बाइडन ने कहा- मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए (फोटो- ट्विटर)