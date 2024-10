J&K Vidhan Sabha Chunav Parinam: जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीट, 90 सीट और बहुमत को चाहिए 46 सीट, ऊंट किस करवट बैठता है?

Highlights J&K Vidhan Sabha Chunav Parinam Live: अधिकारी ने बताया कि दोपहर तक रुझानों की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की संभावना है। J&K Vidhan Sabha Chunav Parinam Live: केंद्र के 100 मीटर के भीतर पर्याप्त जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। J&K Vidhan Sabha Chunav Parinam Live: ईवीएम रखने वाले सभी ‘स्ट्रांग रूम’ में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

J&K Vidhan Sabha Chunav Parinam Live: जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतगणना शुरू हो गई। चुनावी यात्रा का यह अंतिम चरण है और 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश को अपनी पहली निर्वाचित सरकार मिल जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीट हैं। एक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में स्थापित 28 केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा कवर के बीच सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई। अधिकारी ने बताया कि दोपहर तक रुझानों की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की संभावना है।

#WATCH | J&K: Counting is underway at Polytechnic College in Jammu The fate of candidates on 90 seats across all 20 districts in J&K is being decided today. pic.twitter.com/DmsrqAsvXZ

#WATCH | Srinagar, J&K: President of Awami Ittehad Party & MP, Sheikh Abdul Rashid alias Engineer Rashid says, "Power is not a permanent thing...Jammu and Kashmir is not an ordinary state. On one side there is Pakistan, on the other side there is China. The world is watching us.… pic.twitter.com/nR42dqw0Ox— ANI (@ANI) October 8, 2024