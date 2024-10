J&K Election Results 2024 LIVE Updates: अब आप भी देख सकते हैं लाइव वोटों की गिनती, बस करना होगा ये काम; मिलेगी हर पल की अपडेट

J&K Vidhan Sabha Election Results on ECI Website: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के वोटों की आज गिनती जारी है। सुबह करीबन 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के परिणाम जल्द साफ हो जाएंगे। ऐसे में समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर लगातार विधानसभा चुनाव परिणाम की अपडेट दी जा रही है लेकिन क्या आप जानते हैं किआप खुद भी डायरेक्ट मतगणना को लाइव होता देख सकते हैं? जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने..., दरअसल, भारतीय चुनाव आयोग ने आम जनता के लिए खास इंतजाम किए हैं जिससे वह खुद भी अपने मोबाइल फोन से ही चुनाव के परिणामों को लाइव देख सकते हैं।

#WATCH | Counting of votes underway at SKICC (Sher-i-Kashmir International Convention Centre) Srinagar for 8 assembly seats of Srinagar district. As per official EC trends, BJP is leading on 5 seats, JKNC on 3. #JammuKashmirAssemblyElection pic.twitter.com/EsK009ZzGs

चुनाव आयोग (ECI) केंद्र शासित प्रदेश में लड़े गए चुनाव की 90 विधानसभा सीटों की मतगणना पर लाइव अपडेट प्रदान कर रहा है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in, जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के निर्वाचन क्षेत्रवार और पार्टीवार परिणाम अपडेट करती रहेगी। इस तरह आप वेबसाइट की मदद से लाइव परिणामों को देख सकते हैं।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ, उसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को 40 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। जबकि अधिकांश एग्जिट पोल ने जम्मू-कश्मीर में एनसी-कांग्रेस गठबंधन को बढ़त दी है, भाजपा पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में जीत का भरोसा जताया है।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद अपनी पहली निर्वाचित सरकार देगा। 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीपी), जिसने 28 सीटें जीतीं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसके बाद भाजपा ने 25 सीटें जीतीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने क्रमशः 15 और 12 सीटें जीतीं, जिसमें जेकेपीसी ने 2 सीटें, सीपीआई (एम) और अन्य ने 1-1 सीट और निर्दलीय ने 3 सीटें जीतीं।

#WATCH | When asked about any possible alliance with PDP, JKNC Vice President and party's candidate from Ganderbal & Budgam, Omar Abdullah says, " Neither have we asked for any support from them nor have we received any support...let the result come. Not sure why we are so… pic.twitter.com/P30KqQE3Rx