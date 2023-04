JK Avalanche: अगले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर के 4 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, जेकेडीएमए ने कहा- घरों से न निकले लोग

Highlights जम्मू-कश्मीर के 4 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी रविवार को अगले 24 घंटों के लिए जारी की गई। यही नहीं हिमस्खलन के कारण लद्दाख के जोजिला दर्रे के पास चार गाड़ियां बर्फ में दब गई है।

करगिल/जम्मू: जम्मू और कश्मीर के चार जिलों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी जम्मू और कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (JKDMA) द्वारा रविवार को जारी की गई है। ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों को घर से बाहन नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है।

जेकेडीएमए के अनुसार, अगले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों में हिमस्खलन होने की बात कही गई है। यही नहीं हिमस्खलन के कारण रविवार को लद्दाख के करगिल जिले के जोजिला दर्रे में चार गाड़ियां दब जाने की भी सूचना है।

जेकेडीएमए ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि “अगले 24 घंटों में डोडा, किश्तवाड़, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों में समुद्र तल से 3200 से 3500 मीटर*1 ऊपर हिमस्खलन होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और अगले आदेश तक हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें”

यही नहीं लद्दाख के करगिल जिले में जोजिला दर्रे के पास हिमस्खलन के बाद कम से कम पांच वाहन बर्फ के नीचे दब गई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि हालांकि, वाहनों में सवार लोग बाल-बाल बच गए। हिमस्खलन 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर शैतानी नाला के पास हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और वाहनों में सवार छह लोगों को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि राजमार्ग से बर्फ हटाने के प्रयास जारी हैं।

An avalanche occurred near Shaitani Nallah, Zojila Pass in Ladakh's Kargil district earlier today. Five vehicles were buried; people escaped safely.



