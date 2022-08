झारखंड: सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को रायपुर किया जा रहा है स्थानांतरित, विधायकों संग सीएम सोरेन भी मौजूद

Highlights विधायकों के रायपुर के बाहरी इलाके में एक रिसॉर्ट में रहने की उम्मीद है अधिकारी ने कहा- रिसॉर्ट में विधायकों की मेजबानी करने की तैयारी चल रही है झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के 49 विधायक हैं

रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को रायपुर में ले जाया जा रहा है। विधायकों संग राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। मंगलवार को यूपीए गठबंधन के विधायकों के रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जहां वे रायपुर के बाहरी इलाके में एक रिसॉर्ट में रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि रिसॉर्ट में विधायकों की मेजबानी करने की तैयारी चल रही थी।

सोरेन ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का सत्तारूढ़ गठबंधन शनिवार को उनके भाग्य पर अनिश्चितता शुरू होने के बाद से बरकरार है। गैर-भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ विधायकों को "मित्र राज्य" में भेजे जाने की अटकलों के बीच उन्होंने खूंटी जिले के लतरातू बांध पर सांसदों के साथ नाव की सवारी भी की थी।

