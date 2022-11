अवैध खनन मामलाः सीएम हेमंत सोरेन ने तीन सप्ताह का समय मांगा, नई तारीख दे सकता है ईडी, जानें पूरा मामला

Highlights संघीय जांच एजेंसी सोरेन की पेशी के लिए नयी तारीख जारी कर सकती है। ईडी ने साजिश के तहत मुझे सम्मन भेजा है। कोई संगीन अपराध किया है तो उन्हें सीधे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के वास्ते प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।

संघीय जांच एजेंसी सोरेन की पेशी के लिए नयी तारीख जारी कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी को मुख्यमंत्री कार्यालय से संवाद प्राप्त हुआ है जिसमें सोरेन ने तीन सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि सोरेन ने आधिकारिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता जतायी है।

Jharkhand CM Hemant Soren seeks 3 weeks time to appear before ED for questioning in money laundering case: Officials