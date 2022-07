झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी, गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली समेत मंत्रिमंडल ने 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जानें

Highlights पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था मंत्रिमंडल ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के नियमों को भी मंजूरी दी

रांचीः झारखंड मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा।

मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी। इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।’’ पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी।

Jharkhand cabinet has decided to provide free electricity up to 100 units every month for the poor in the state: Vandana Dadel, Jharkhand Cabinet Secretary