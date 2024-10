Jharkhand Chunav: रांची से चुनाव लड़ेंगी सांसद महुआ मांझी, JMM ने जारी की दूसरी लिस्ट, देखें लिस्ट

Highlights 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरण में मतदान होगा। झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। झामुमो ने अभी तक 36 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।

Jharkhand Assembly Elections: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी रांची से चुनाव लड़ेंगी। झामुमो ने अभी तक 36 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। झामुमो ने एक्स पर लिखा है कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं ! जय झारखंड !! झारखंड में झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरण में मतदान होगा।

मांझी जून 2022 में संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुनी गई थीं। वह झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह झामुमो की महिला इकाई की प्रमुख भी रही हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली थी।

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बुधवार को 35 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के बरहेट (सुरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साइमन माल्टो से 25,740 मतों से सीट जीती थी। सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय सीट पर उपचुनाव में भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से पराजित किया था।

यह सीट झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से रिक्त हुई थी। झामुमो की ओर से जारी इस सूची के अनुसार निवर्तमान मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन दुमका से, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो नाला से, मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से, सोनू सुदिव्य गिरिडीह से और बेबी देवी डुमरी से चुनाव चुनाव मैदान में हैं।

बसंत सोरेन ने दुमका सीट से भाजपा के पूर्व मंत्री लुईस मरांडी को 6,842 से अधिक मतों से हराया था। झामुमो की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में चाईबासा से दीपक बिरुआ और जमुआ से भाजपा के तीन बार के विधायक रहे केदार हजारा शामिल हैं। हजारा हाल में पार्टी में शामिल हुए हैं।

JMM releases 2nd list of candidates for Jharkhand polls, Rajya Sabha MP Mahua Maji to contest from Ranchi