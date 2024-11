Jharkhand Assembly Elections Phase 2 LIVE: झारखंड के दूसरे चरण के मतदान शुरू, 38 सीटों पर वोटिंग जारी; मतदाताओं की लगी लंबी कतार

Jharkhand Assembly Elections Phase 2 LIVE: बिहार से सटे राज्य झारखंड में आज विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। पोलिंग बूथ पर वोटरों की बड़ी संख्या देखी जा रही है। सर्द मौसम के बावजूद वोटर्स लंबी-लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।

गौरतलब है कि चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं: पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को हुआ। दोनों चरणों के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी, जिसके परिणाम 81 सदस्यीय विधानसभा की संरचना निर्धारित करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

#WATCH | #JharkhandAssemblyPolls2024 | BJP candidate from Dhanbad Assembly, Raj Sinha says, "As per the current trend and seeing the huge number of voters, it is clear that BJP is going to form its government in this election. We raised the issue of Bangladesh (infiltrators)… pic.twitter.com/Pt2paNscTg — ANI (@ANI) November 20, 2024

किन-किन के बीच मुकाबला?

दिलचस्प बात है कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आदिवासी बहुल राज्य में नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा JMM सरकार का लक्ष्य सत्ता बरकरार रखना है, जबकि भाजपा 2019 में हारने के बाद अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने पर केंद्रित है।

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े देखे गए। लोगों ने धैर्यपूर्वक वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। दूसरे चरण के मतदान में राज्य भर के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, चुनाव आयोग ने सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। मतदान से राज्य के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में जनता की भागीदारी को दर्शाने की उम्मीद है। कड़ी सुरक्षा के बीच 38 सीटों पर मतदान शुरू हुआ। राज्य में मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।

#WATCH | #JharkhandAssemblyPolls2024 | Dumka: JMM MP Nalin Soren says, "I want to continue with my tradition of voting early...Whoever is elected as the MLA, I would like to tell them to carry on with the tradition...People would vote on the issue of development...My Government… pic.twitter.com/2L2SfLa4lY — ANI (@ANI) November 20, 2024

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोगों से विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया, जो आज 20 नवंबर को हो रहा है। हर वोट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नागरिकों को मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

#WATCH | #JharkhandElection2024 | People queue up outside a polling booth in Dumka as they await their turn to cast vote for the second and final phase of the state assembly elections. pic.twitter.com/JVN7PD1sDe — ANI (@ANI) November 20, 2024

उन्होंने कहा, "आज झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और अंतिम चरण है। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने उन सभी युवा मित्रों को बधाई देता हूं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। आपका हर वोट राज्य की ताकत है।"

