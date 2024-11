Jhansi Hospital Fire: झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, 10 नवजात शिशुओं की मौत; CM योगी ने दिए जांच के आदेश

Jhansi Hospital Fire: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दुखद घटना ने सभी की आंखें नम कर दी है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में शनिवार देर रात लगी आग में नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम दस बच्चे मर गए जबकि कईयों को बचाया गया है। शनिवार सुबह झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि वार्ड में कुल 49 बच्चे थे, जिसकी क्षमता केवल 18 बिस्तरों की है।

#WATCH | Jhansi Medical College tragedy | UP Deputy CM Brajesh Pathak says, " Instructions have been given to probe the incident...local administration has been asked to submit the probe report within 24 hours. 10 newborns have died, 7 have been identified, 3 are yet to be… pic.twitter.com/4x7lAPLypQ — ANI (@ANI) November 16, 2024

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा, "घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं...स्थानीय प्रशासन को 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है, 7 की पहचान हो गई है, 3 की पहचान अभी बाकी है।"

#WATCH | Delhi: One person injured during a firing incident at a petrol pump in Gokulpuri. 4 people arrived on two bikes and a pillion rider opened fire. Injured person is out of danger: Delhi Police



(Visuals from the spot) pic.twitter.com/UZUF63seAJ — ANI (@ANI) November 16, 2024

उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो डीएनए परीक्षण किया जाएगा... प्रथम दृष्टया यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है... हम लापता नवजात शिशुओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करेंगे... मैं स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और हम प्रभावित परिवार परिवार के साथ हैं।

#WATCH | Jhansi Medical College tragedy | UP: Dr. Chandra Pal Singh Yadav, SP leader and former MP says, "It is being said that 10 newborns have died and around 40 are seriously injured...this is a very painful incident. This happened because of the carelessness of the medical… pic.twitter.com/vE6MssOrxL — ANI (@ANI) November 16, 2024

पाठक ने कहा, ''नवजात शिशुओं की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर नवजात शिशुओं के शवों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं... सबसे पहले जांच प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी जो कि की जाएगी।'' स्वास्थ्य विभाग, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा...अग्निशमन विभाग की टीम भी इसमें शामिल होगी, तीसरी, आग लगने के कारणों की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं...अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बच्चों के परिजनों के साथ है।''

#WATCH | UP: The newborns who were rescued after a massive fire outbreak at the Neonatal intensive care unit (NICU) of Jhansi Medical College, undergo treatment



(Visual of the rescued newborns blurred)



The fire claimed the lives of 10 newborns pic.twitter.com/OdRdoPFZGZ — ANI (@ANI) November 16, 2024

पाठक ने कहा कि आग में घायल हुए 17 अन्य बच्चों का वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विंग और विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से सात निजी सुविधाओं में भर्ती हैं। अपर पुलिस महानिदेशक (कानपुर जोन) आलोक सिंह ने पहले बताया कि घटना के समय वार्ड में 47 शिशु भर्ती थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 37 को बचा लिया गया।

#WATCH | Jhansi Medical College Fire tragedy | UP Deputy CM Brajesh Pathak says, " In February, the fire safety audit was done. In June, a mock drill was also done. How this incident happened and why it happened, we can only say something about it once the probe report comes...7… pic.twitter.com/KTQe1Y5Sc3 — ANI (@ANI) November 16, 2024

इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मंडल आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी को घटना की जांच करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

उन्होंने हिंदी में एक्स पर पोस्ट किया, "झांसी जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में हुई दुर्घटना में बच्चों की मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए गए हैं।"

जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के NICU में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।



जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित कराने के निर्देश दिए हैं।



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2024

Web Title: Jhansi Hospital Fire Massive fire broke out in Jhansi Medical College 10 newborns died CM Yogi ordered investigation