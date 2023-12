JDU Meeting 2023: नीतीश कुमार ही सर्वासर्वा, ललन सिंह का इस्तीफा, जानें अभी तक अपडेट, आखिर क्या है वजह

Highlights राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज होने वाली है। संसद से 147 सांसदों को निलंबित किए जाने का एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। पद संभालने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया।

JDU Meeting 2023: जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुक्रवार को हुई बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। जद(यू) के वरिष्ठ नेता के सी त्यागी ने कहा कि राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा।

पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज होने वाली है जिसमें कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसलों का अनुमोदन किए जाने की संभावना है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ललन सिंह ने कार्यकारिणी की बैठक में बताया कि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके मद्देनजर अपनी व्यवस्तता को देखते हुए वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

Slogans of 'Desh ka Pradhan Mantri kaisa ho? Nitish Kumar jaisa ho' raised outside the Constitution Club in Delhi.



JD(U) national executive meeting is underway currently in Delhi.

उनके मुताबिक सिंह ने मुख्यमंत्री से अध्यक्ष का पद संभालने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जद (यू) सांसद रामनाथ ठाकुर ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव, बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने का एक प्रस्ताव और संसद से 147 सांसदों को निलंबित किए जाने का एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया।

Delhi: JD(U) leader KC Tyagi says, "Today, JD(U) national executive meeting will take place wherein discussions will be held on the current political scenario and financial environment of the country...and on seat sharing to target other states as well."

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के भीतर अधिकांश प्रमुख नेताओं का मानना था कि कुमार को 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले इस महत्वपूर्ण समय में संगठन की कमान संभालनी चाहिए। पार्टी विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि कुमार के साथ हाल में हुई बातचीत में पार्टी के भीतर कई नेताओं ने सिंह की नेतृत्व शैली की आलोचना की थी।

Bihar CM Nitish Kumar and JD(U) national president Rajiv Ranjan (Lalan) Singh arrive at the Constitution Club to attend the party's national executive meeting.

Inside visuals of the JD(U) national executive meeting at the Constitution Club in Delhi.



Bihar CM Nitish Kumar, JD(U) national president Rajiv Ranjan (Lalan) Singh and other party leaders attend the meeting.

