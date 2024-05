Lok Sabha Polls 2024: 'क्या कभी कुत्ते शेर को पकड़ पाए?': पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की संभावना पर यूपी की महिला का जवाब, देखें वीडियो

Highlights लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्स, पूर्व में ट्विटर पर यूपी की एक महिला का वीडियो वायरल राहुल गांधी और विपपक्षी गठबंधन से पीएम मोदी की तुलना में यूपी की एक महिला पीएम मोदी बताया शेर कहा- शेर के पीछे कितने कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन क्या वे कभी शेर को पकड़ पाए हैं

Lok Sabha Polls 2024: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्स, पूर्व में ट्विटर पर वायरल हुए एक वीडियो में, उत्तर प्रदेश की एक युवा महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "पहले गुंडा राज था। अब बताएं कि यूपी में गुंडा राज कहां है? यूपी में एक भी गुंडा राज नहीं है। अंत में बीजेपी ही जीतेगी।"

अराजकता पर अंकुश लगाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भाजपा सरकार की क्षमता में युवा महिला का विश्वास उन कई निवासियों के साथ गहराई से जुड़ता है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शासन में बदलाव देखा है। 'गुंडा-राज' का उन्मूलन आम लोगों के लिए प्रगति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है, एक ऐसी भावना जिसकी महिलाएं प्रबल समर्थक हैं।

पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की संभावना पर युवती ने कहा, "राहुल गांधी, जो एक पप्पू हैं, और जिनका दिमाग काम नहीं करता और खुद नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, वह मोदी को हटा देंगे? वह शेर जैसे व्यक्ति मोदी को हटा देंगे?"

युवती की नजर में पीएम मोदी और उनके राजनीतिक विरोधियों के बीच तुलना बिल्कुल स्पष्ट है। वह पीएम मोदी को एक शेर के रूप में चित्रित करती हैं, जो शक्ति, नेतृत्व और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उसके लिए, किसी के अधिकार को चुनौती देने का विचार ही व्यर्थ लगता है, एक अप्राप्य लक्ष्य का पीछा करने जैसा।

वह पीएम मोदी के लचीलेपन और उनके विरोधियों के निरर्थक प्रयासों के बीच समानताएं दर्शाते हुए, अलंकारिक रूप से सवाल उठाती है। "मोदी हिलेंगे नहीं। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। शेर के पीछे कितने कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन क्या वे कभी शेर को पकड़ पाए हैं?"

Where earlier it was difficult for sisters and daughters to go out of the house Today in the same Uttar Pradesh,we can walk freely . A daughter of UP giving a befitting reply to opposition and telling what Yogi ji has changed in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/OF8tT5FbNX