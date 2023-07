NCP: जयंत पाटिल को मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार: शरद पवार

Highlights शपथ लेने वाले एनसीपी विधायकों को जयंत पाटिल ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है उन्हें पार्टी के प्रतीकों को इस्तेमाल करने से मना किया है शरद पवार ने कहा- पाटिल को उन विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) ने शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले विधायकों पर एक्शन लेने हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को यह कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को उन विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिन्होंने कल महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ ली। मेरे पास पहले विधायकों के जाने के 2-3 पुराने अनुभव हैं। आगे नतीजे अच्छे होंगे।

दरअसल, बीते रविवार को शपथ लेने वाले एनसीपी विधायकों को जयंत पाटिल ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्हें पार्टी के प्रतीकों को इस्तेमाल करने से मना किया और कहा कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पार्टी ने अपने तीन नेताओं को भी बर्खास्त किया है।

निष्कासित नेताओं में मुंबई मंडल राकांपा प्रमुख नरेंद्र राठौड़, अकोला शहर जिला प्रमुख विजय देशमुख और राज्य मंत्री शिवाजीराव गर्जे शामिल हैं। ये तीनों अजित पवार के शपथ समारोह में शामिल हुए थे।

