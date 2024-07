'कांवर रूट पर नेमप्लेट वाला फैसला वापस..', जयंत चौधरी ने UP सरकार के निर्णय को समझे से परे बताया

नई दिल्ली: भाजपा नीत केंद्र सरकार में मंत्री और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के नेता जयंत चौधरी ने रविवार को योगी सरकार के उस फैसले को समझ से परे बताया, जिसमें कांवर यात्रा के दौरान फल विक्रेता और भोजनालय मालिकों को अपने नाम की नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला समझ से परे है, जिसमें राज्यमार्ग पर स्थित ढाबे वालों को अपना नाम बताना पड़ेगा कि वो किस धर्म के हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "यह बहुत सोचा-समझा और तर्कसंगत फैसला नहीं लगता। किसी भी फैसले से भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।" समाज की भलाई और समाज में जो लोग कांवर यात्रा पर जाते हैं और जो लोग उनकी सेवा करते हैं, यह परंपरा शुरू से ही रही है और किसी ने भी यह नहीं देखा कि उनकी सेवा कौन कर रहा है।''

