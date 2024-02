Loksabha Election 2024: एनडीए को किस मुंह से मना करूं, जयंत चौधरी ने कहा..

Highlights जयंत चौधरी जाएंगे एनडीए के साथ, जल्द हो सकती है घोषणा एनडीए में जाने के बारे में जयंत ने कहा, अब किस मुंह से मना करूं जयंत ने कहा पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सभी का दिल जीत लिया

Loksabha Election 2024: दादा चौधरी चरण सिंह को पीएम मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। दादा को भारत रत्न मिलने के बाद पोते जयंत चौधरी बेहद खुश हैं।

#WATCH | When asked if he is ready to join hands with BJP-NDA, RLD chief Jayant Chaudhary says, "Koi kasar rehti hai? Aaj main kis muh se inkaar karoon aapke sawalon ko." pic.twitter.com/6dTo21wzk6 — ANI (@ANI) February 9, 2024

उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की।

#WATCH | When asked about BJP amid rumours of him joining NDA, RLD chief Jayant Chaudhary says, "Talking about seats or votes will make this day less important...When I am congratulating & PM Modi has given a decision which proves he understands the basic sentiments & character… pic.twitter.com/ym5QYx8j8t — ANI (@ANI) February 9, 2024

प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं एनडीए को किस मुंह से मना करूं। जयंत चौधरी ने कहा कि क्या अब कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इंकार करूं। वहीं, दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने मिठाइयां भी लोगों को खिलाई।

आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है। मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है।

देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं। मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूलभावना को समझते हैं। जो आजतक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई वे फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया है।

एनडीए में शामिल होंगे जयंत

जयंत चौधरी ने यूं तो एनडीए में जाने का ऐलान तो नहीं किया है। लेकिन, शुक्रवार को जो उनके तेवर पीएम मोदी के प्रति बदले। इससे राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि जयंत जल्द ही एनडीए का दामन थाम लेंगे।

सीटों पर भी बात बन गई है। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ मीडिया में खबरें प्लान कर चलवाई जा रही हैं। जयंत हमारे साथ है। वहीं, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जयंत अगर भाजपा के साथ जाते भी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि, उनका जो वोट था, वह पहले ही बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है।

