Lalu Prasad Yadav in Patna: 'तुम हिन्दू नहीं हो... मां के शौक में बाल-दाढ़ी छिलवाए' पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान

Jan Vishwas Rally in Patna: गांधी मैदान में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज कल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। लालू ने कहा कि पीएम बताए कि उन्हें क्यों कोई संतान नहीं है। पीएम परिवारवाद पर बोलते हैं कि हम लोग परिवार के लिए लड़ते हैं। पीएम के पास तो परिवार नहीं है। लालू ने पीएम पर विवादित बयान दिया।

लालू ने कहा कि जब पीएम की माताजी का स्वर्गवास हुआ तो बेटे ने केश दाढ़ी नहीं छिलवाया। खुद को हिन्दू कहते हैं। पीएम मोदी तो हिन्दू भी नहीं है। हर हिन्दू मां के शौक में केस डाढ़ी छिलवाता है। पीएम ने क्यों नही छिलवाया। पीएम देश में नफरत फैला रहे हैं। राम-रहिम को लड़वा रहे हैं।

लालू ने की अपील चुनाव की तैयारी करो

लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान से अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। तैयार हो न। हमसे भी ज्यादा मेहनत करता है। चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम खुद हर जगह आएंगे।

यहां जो फैसला होता है उसे मानना पड़ता है

लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम का विवाह बिहार के जनकपुर में हुआ था। बिहार में कई वीर पुरुषों का जन्म हुआ था। इसी गांधी मैदान में कई बार देश भर के नेताओं के साथ बैठकें हुई थीं और एक संदेश दिया गया था कि यहां बहुत कुछ है। बिहार की ताकत है कि यहां जो भी फैसला होता है, उसका पालन देश भर के लोग करते हैं।

